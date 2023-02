Un controllo fitto e a tappeto per seguire l'iter per l'impiego delle risorse del PNRR con la massima trasparenza. E' questo il senso con cui questa mattina è stato firmato in Prefettura il protocollo d'intesa tra il Comune di Latina e il Comando provinciale della Guardia di Finanza, per rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative per le iniziative in essere che riguardano il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

"Il Governo cerca tutte le strade per fare presto e bene – ha detto il Prefetto Falco – attiviamo sotto l'egida della Prefettura questa forma di cooperazione operativa diretta tra le forze dell'ordine e i Comuni al fine di tutelare percorsi di gestione virtuosi".

"Ho accolto con grande piacere la sottoscrizione di questo protocollo – gli ha fatto eco il Commissario Straordinario del Comune di Latina Carmine Valente – perché dà il senso di come lo Stato voglia monitore e garantire la massima trasparenza sui fondi PNRR. Il Comune di Latina ha in piedi 25 progetti per un totale di 66 milioni di euro e vogliamo che tutto sia svolto senza perdere nemmeno un euro nella correttezza più assoluta tramite il controllo delle società e delle imprese sia sotto il profilo morale che di contatto chiaro con la pubblica amministrazione".



"Le forze dell'ordine e gli enti locali attivano con questo protocollo un importante presidio di legalità prioritariamente con finalità preventiva - ha aggiunto il Colonnello della Guardia di Finanza Giovanni Marchetti -. Si tratta di uno scambio mirato di informazioni rilevanti per attività di controllo che siamo chiamati a esplicare a tutela del PNRR".