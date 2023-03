L'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è tornato a Latina, ma questa volta non per documentare una piazza di spaccio com'era successo durante il suo blitz nel quartiere Nicolosi nell'ottobre di due anni fa. Oggi infatti gli operatori del telegiornale satirico di Mediaset hanno documentato le evoluzioni in bici nel rudere dell'ex Icos che svetta sulla strada statale Pontina all'ingresso della città.

Inerpicandosi lungo le scale dell'edificio che versa in stato di abbandono, Brumotti ha ripercorso la storia del complesso immobiliare acquisito dal Comune attraverso una vendita giudiziaria viziata da un intrigo immobiliare che non è stato di buon auspicio per l'opera di recupero necessaria per il trasferimento del comando della Guardia di Finanza come pianificato dall'amministrazione locale dell'epoca.

La ristrutturazione non è mai decollata, ma nel frattempo l'ex Icos, insieme alle vicine "Vele", è finito al centro di un nuovo progetto promosso da Ater e Comune di Latina che ha consentito di intercettare fondi pubblici destinati alla riqualificazione delle periferie degradate. Un intervento che potrebbe presto vedere la luce.