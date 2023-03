"Tra il Comune di Latina e gli agricoltori c'è qualcosa che non va". Parole dell'ex consigliere comunale Dino Iavarone, il quale accende i riflettori sul caso delle tariffe agevolate per il carburante agricolo, a cui gli agricoltori non riescono ad accedere

"Già a fine dicembre del 2021 con delibera di Giunta fu deciso di aumentare le spese di istruttoria per l'acquisto di carburante ad uso agricolo a prezzo agevolato, cosa che denunciammo a suo tempo come gruppo consiliare di Latina nel Cuore - spiega Iavarone - Oggi succede invece che siamo arrivati al mese di marzo e le domande fatte a gennaio dagli agricoltori per accedere alle tariffe agevolate per l'acquisto di carburante ad uso agricolo, sono ancora tutte ferme ed inevase. Mancano poche settimane all'inizio della stagione lavorativa più intensa nei campi e gli agricoltori di Latina hanno già accumulato un ritardo nell'organizzazione del lavoro rispetto a quelli residenti nei comuni limitrofi, dove oltre ad avere spese d'istruttoria più basse o addirittura inesistenti, hanno già ottenuto le autorizzazioni per l'acquisto del carburante a prezzo calmierato. Questo è un ritardo inaccettabile che va ad aggravare ancora di più la situazione già compromessa dalle ormai cicliche calamità naturali che non danno respiro agli agricoltori. Nell'immediato chiedo al Commissario di sollecitare gli uffici preposti ad accelerare i tempi per l'evasione delle richieste degli agricoltori, mentre in prospettiva auspico che il tema venga tenuto nella giusta considerazione dalla prossima amministrazione che uscirà dalle urne elettorali del 14 e 15 maggio".