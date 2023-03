Delfino spiaggiato a Sabaudia, la segnalazione dal gruppo di protezione civile Anc. Non si conoscono le cause che hanno provocato la morte del delfino su cui erano comunque evidenti segni piuttosto profondi. Forse reti? Il coordinatore del gruppo Anc ed il volontario Jacopo Giulivo hanno segnalato quanto rinvenuto alla Polizia Locale e alla Guardia Costiera, spesso in questi casi interviene anche la Asl veterinaria. Ora la carcassa dovrà essere smaltita seguendo un inter preciso. Sono sempre maggiori i rischi per gli animali in acqua ma anche sulla spiaggia. Nei giorni scorsi un cane è stato operato d'urgenza dopo avere ingoiato un amo da pesca un episodio purtroppo tutt'altro che sporadico.