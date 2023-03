Miss Mondo Italia, Angelo di Chiambretti a Tiki Taka, ora Claudia Motta sarà anche una naufraga sull'isola più famosa della Tv. E' infatti la bellissima modella di Velletri una dei partecipanti all'Isola dei Famosi. Con lei anche l'ex suora Cristina, Pamela Canessa, Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, e ancora le gemelle Enardu, Marco Predolin, Gian Maria Sainato, Luca Di Carlo, Fiore Argento e Gianmarco Onestini. Claudia ha 23 anni, studia Giurisprudenza, e in molti sperano che la sua permanenza sull'isola duri più di quella del suo presunto fidanzato. Rumors infatti, la vogliono legata sentimentalmente a Simone Rugiati, che sull'isola ha resistito una settimana.

