Il Tar diviso in tre tempi. Passato, presente e futuro. Ieri, oggi e domani, scrive il Presidente Riccardo Savoia nella relazione quando traccia il bilancio dell'anno appena passato, analizza il presente e guarda avanti: al futuro. La colonna sonora iniziale della cerimonia sono i pezzi degli allievi del Conservatorio Respighi di Latina.

L'obiettivo è di avere un Tribunale amministrativo del Lazio Meridionale, sì, qui in via Andrea Doria, sede del Tar, autonomo e indipendente. «E' avviato un confronto sul piano teorico sulle ragioni in base alle quali le sezioni distaccate non possano considerarsi più come delle semplici articolazioni territoriali dei Tribunali Amministrativi aventi sede nel capoluogo di regione», dice Savoia. I lati positivi che spingono l'ufficio a numeri importanti sono dettati dalla diminuzione del contenzioso amministrativo. Sono più i ricorsi decisi di quelli pervenuti grazie alle udienze straordinarie che hanno eliminato gli arretrati.

«I dati del 2022 vedono un calo del contenzioso e un aumento della produttività. La materia maggiormente coinvolta resta quella dell'urbanistica ed edilizia, scesa a 192 dai 213 dell'anno precedente». Sono diminuiti gli appalti ed è significativo anche il calo dei ricorsi in materia di immigrazione. Savoia ha rimarcato la carenza di magistrati e i risultati ottenuti: sono brillanti. «Con un organico di soli tre magistrati e il presidente, la sezione di Latina ha operato uno sforzo di produttività con una diminuzione dell'arretrato del 13,80% superiore alla media nazionale fissata al 12%»

Il momento storico del post pandemia e della crisi ha inciso. «E' evidente una diminuzione del fenomeno migratorio e dei problemi sociali connessi che denotano una certa difficoltà nella riorganizzazione delle gestioni amministrative pubbliche dopo il parziale blocco dei periodi di lockdown. Indicano una parziale crisi delle attività produttive di settore tipiche delle due province: l'edilizia, il commercio e la gestione delle concessioni balneari». Al Tar è stata istituita la seconda sezione interna e le udienze inizieranno a partire dal primo giugno del 2023. Le prospettive sono diverse. «Il Tar di Latina - ha ricordato Savoia - può oggi connotarsi in termini di efficienza, dinamicità e modernità e sono iniziate le interlocuzioni con il mondo universitario per la sottoscrizione di convenzioni: imminente quella con l'Università di Cassino e con le amministrazioni».

La risposta della giustizia amministrativa sarà rapida. «Rispetto alle prospettive di amministrazione della giustizia come l'aumento di organico e il progressivo ridursi dell'arretrato, porteranno ad una risposta di giustizia ancora più efficace. Un valido sostegno arriverà anche dal processo telematico che con il nuovo portale del magistrato consente una conoscenza completa dell'intero fascicolo anche da remoto». La giustizia con vista sul futuro sarà più rapida e moderna.