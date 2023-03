Le carceri, il sovraffollamento, il sistema italiano per rieducare i condannati. Di questo e molto altro si parlerà sabato nello spazio Latinadamare all'interno di una giornata studio organizzata dai Giovani democratici.

«Le carceri sono un mondo su cui preferiamo non poggiare lo sguardo - afferma Stefano Vanzini, segretario provinciale Giovani Democratici di Latina - Non attira, non fa rumore e, quindi, viene colpevolmente ignorato, nel locale così come nel nazionale. Per questo abbiamo deciso di organizzare per sabato 11 marzo una giornata concentrata solo sul tema delle carceri, della vita al suo interno ma anche all'esterno, delle relazioni tra il sistema penitenziario, la droga e la mafia e del percorso di recupero. E' un tema che vogliamo esplorare insieme alle tante realtà e associazioni che lo vivono tutti i giorni. Un primo passaggio per iniziare un percorso che speriamo possa portarci a mettere sotto i riflettori quelle che sono situazioni limite, ma che purtroppo sappiamo appartenere alla quotidianità di tanti. Non possiamo accettare più luoghi dove lo stato di diritto non arriva. Dove la nostra Costituzione non esiste. Ci saranno ospiti che verranno per guidarci verso una comprensione più ampia di aspetti di cui conosciamo soltanto la superficie. Per mettere in discussione tutte le nostre certezze sulla funzione e su come è il carcere». L'evento si terrà presso lo spazio Latinadamare a Latina, Viale XVIII dicembre dalle 15.00 alle 20.00.