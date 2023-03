Sono iniziati in queste ore i lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza del ponte di via Moscarello, al confine tra i comuni di Cisterna e di Latina. L'intervento si è reso necessario a seguito di un intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, nell'agosto 2021, che ne ha disposto l'interdizione al transito veicolare. Il Comune di Cisterna ha provveduto a dare la massima priorità all'opera inserendola nella programmazione triennale e nel Dup, avanzando la richiesta di contributo al Ministero dell'Interno, nell'ambito dei finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il costo totale dell'intervento è di 206.179,50 euro finanziato per 181.179,50 in favore del Comune di Cisterna, e per 25 mila euro del Comune di Latina. La consegna dell'opera, iniziata nella giornata di lunedì, è prevista per il primo luglio di quest'anno. Si tratta di un intervento di manutenzione e consolidamento con l'eliminazione dei problemi di corrosione delle armature e di rinforzo dei muri di raccordo affinché il ponte possa ritornare alla sua regolare funzionalità e sicurezza.