L'amministrazione comunale di Aprilia intitola tre parchi della città ad Anna Ridolfi, Sibilla Aleramo e Donna Lelia Caetani in occasione della giornata internazionale della donna. La giornata di intitolazioni è iniziata nell'area verde tra via delle Margherite, via Umbria e via Foscolo che è stata dedicata ad Anna Ridolfi, giovane apriliana testimone dell'atrocità della seconda guerra mondiale che dovette lasciare Aprilia a seguito degli scontri per non farvi più ritorno (morì in un incidente). L'inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco Terra, della autorità militari e religiose, dei familiari di Anna Ridolfi e della professoressa Federica Calandro che insieme ad altri docenti del Meucci porta avanti il progetto Farememoria. Con questa iniziativa il Comune ha aderito alla campagna dell'Anci: "8 marzo: 3 donne, 3 parchi". La giornata proseguirà con le intitolazioni dei parchi per Sibilla Aleramo e Donna Lelia Caetani.