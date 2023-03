Inserito nella campagna della Polizia di Stato "QUESTO NON E' AMORE", l'evento ha rappresentato un importante momento di condivisione tra le Istituzioni ed i giovani.

In occasione della giornata internazionale dedicata alle donne, presso il Liceo Ettore Majorana di Latina, si è tenuto un incontro con gli studenti nell'ambito delle iniziative promosse dalla Questura per informare, sensibilizzare, prevenire e gestire il fenomeno della violenza di genere.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli