Due ordinanze nel giro di poche ore. Sono quelle appena emesse dal Commissario prefettizio del Comune di Terracina, Francesco Antonio Cappetta: la prima in merito alla manutenzione delle aree verdi private confinanti con strade, marciapiedi e in generale tutte le aree di uso pubblico, con taglio di piante, siepi e rami che possono determinare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità; la seconda per gli obblighi di condotta per i proprietari e i detentori di cani sempre in relazione alla salvaguardia delle aree pubbliche e alla tutela dell'incolumità pubblica.