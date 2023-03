Acqualatina si aggiudica il primo premio al Top Utility Award, nella sezione Diversity & Inclusion, distinguendosi tra le 100 più importanti aziende italiane dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti. Il premio Top Utility Diversità e Inclusione è assegnato per la capacità dell'azienda di affrontare le sfide dell'inclusione e delle pari opportunità per tutti, con le sue concrete performance ma soprattutto attraverso la creazione di una cultura aziendale a supporto delle politiche interne. La premiazione ha avuto luogo presso la Camera di Commercio di Milano, nel corso dell'incontro "Utility: sfide globali, risposte locali". Per Acqualatina ha ritirato il premio l'Amministratore Delegato, Marco Lombardi. L'Ad Lombardi: "Quello della valorizzazione della diversità è un percorso che, con l'avallo del Consiglio di Amministrazione, ho sostenuto con convinzione, poiché siamo certi che il benessere di ciascun collaboratore in azienda sia una leva irrinunciabile per l'attrazione dei talenti migliori e per una squadra performante. Ed è ciò su cui bisogna puntare ancor di più in una fase di grandi investimenti come quella che oggi il PNRR ci consente. Questo premio ci incoraggia e stimola a far di più e meglio"