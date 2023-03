Un incrocio pericoloso, teatro di numerosi incidenti sarà presto messo in sicurezza grazie alla sinergia e unione d'intenti della Prefettura, Provincia di Latina, il Comune di Cisterna e l'Anas. Parliamo dell'intersezione di via Ninfina sull'Appia nel territorio di Cisterna, dove questa mattina c'è stato l'incontro alla presenza del Prefetto Maurizio Falco, del consigliere regionale Angelo Tripodi, dei consiglieri provinciali Elio Sarracino e Federica Felicetti, del sindaco di Cisterna Valentino Mantini con l'assessore Andrea Santilli, mentre per Anas l'ingegner Marco Moladori e per la Provincia il dirigente Settore Viabilità e Trasporti Paolo Rossi. Con loro presenti il comandate provinciale della sezione di Polizia stradale di Latina Gian Luca Porroni e il comandante della Polizia Locale di Cisterna Raoul De Michelis.

"Oggi siamo qui perché la nostra volontà e impegno è quello di mettere in sicurezza l'incrocio dell'Appia. Si tratta di una priorità, e stiamo lavorando da tempo per realizzare quanto prima la rotatoria che tutti aspettano da tempo", sono state le parole del Prefetto Falco.