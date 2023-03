"Noi vogliamo essere gentili e vi auguriamo che il nostro digital board vi possa servire a studiare per diventare persone istruite e oneste" . Così si conclude la lettera firmata dai bambini e della maestre della scuola primaria Michele De Ruosi di Borgo Vodice, parole indirizzate ai ladri che alcuni giorni fa hanno forzato una finestra per rubare una lavagna elettronica. Possibile? Purtroppo sì. La lettera (che riportiamo nelle foto) è stata pubblicata sulla pagina Facebook della scuola, un esempio quello dato dai bambini e dagli insegnanti che spontaneamente hanno dato una lezione ai soliti ignoti.

La lettera in cui viene spiegato quanto la lavagna sia fondamentale per le attività di tutti i giorni è diventata virale, dando il via ad un vero e proprio tam tam sui social e non solo. Nonostante lo sconforto per il furto i bambini ci hanno tenuto ad invitare i ladri allo studio per migliorarsi così magari in futuro non ripeteranno più un gesto simile, grave in qualsiasi contesto, ma nei confronti di una scuola ancor di più.