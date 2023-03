L'attuale manager della Asl pontina, Silvia Cavalli, ha firmato un contratto della durata di cinque anni, con decorrenza dal primo marzo e scadenza fissata al 28 febbraio del 2028, come direttore della UOC Controllo di Gestione del Policlinico Umberto I di Roma. La dottoressa Cavalli prima della nuova nomina era già dirigente amministrativo del nosocomio capitolino (a tempo indeterminato) in regime di aspettativa, concesso dal giorno in cui è diventata responsabile dell'azienda sanitaria Latina. Regime che resta in essere anche adesso che la Cavalli è stata nominata direttore dell'UOC Controllo di Gestione dell'ospedale del quartiere Nomentano.

La Cavalli ha assunto un ruolo che era vacante: il conferimento dell'incarico è avvenuto tramite un concorso pubblico interno all'azienda ospedaliera del Policlinico, finalizzato all'attribuzione dell'incarico di direttore UOC riservato esclusivamente a dirigenti amministrativi dell'area professionale. Entro il termine del 13 febbraio è pervenuta ai vertici ospedalieri un'unica candidatura, appunto quella della dottoressa Silvia Cavalli, pienamente rispondente al profilo soggettivo richiesto dalla manifestazione d'interesse, e quindi senza necessità di ricorrere al colloquio per operare una comparazione. L'incarico conferito alla dottoressa Cavalli risulta graduato in 80 punti, con una valore per punto fissato in 265 euro, per un valore di circa 21.000 euro lordi mensili.

L'attuale manager della nostra Asl, nomina avvenuta esattamente due anni fa, ha un altro anno di incarico come direttore dell'azienda sanitaria pontina e, alla scadenza, riprenderà la sua attività al Policlinico Umberto I, non più soltanto come dirigente amministrativo (alta professionalità) ma almeno fino al 28 febbraio del 2028 come direttore dell'UOC controllo di Gestione di uno dei più importanti ospedali romani.