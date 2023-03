"Tali lavori sono determinanti per il ripristino della funzionalità idraulica del bacino Quartaccio – sostiene il Presidente Lino Conti - soprattutto se si considera che su quel territorio, vulnerabile ed esposto ad un maggiore rischio di esondazione, sono presenti nuclei abitativi, aree ad uso agricolo e di allevamento e insediamenti produttivi".

I lavori finanziati interessano il tratto compreso tra la Migliara 47 e la Migliara 52 fino alla vasca dell'impianto idrovoro di Mazzocchio, in un'area vulnerabile e esposta a rischi di esondazione. Il bacino idraulico di riferimento è quello di Quartaccio, il più esteso bacino a scolo meccanico nell'Agro Pontino, circa 10 mila ettari con quote di due metri sotto il livello del mare. I lavori sono stati oggetto di due ordinanze della Protezione Civile: la n.558 del 2018 e la n.700 del 2019.

I lavori del progetto prevedono il ripristino della sezione di alveo del canale Selcella, la riprofilatura delle sponde e l'escavo del materiale presente sul fondo, per aumentare la capacità di deflusso ed un conseguente efficientamento dell'intera opera del bacino.

Il progetto è diviso in tre stralci funzionali, con tre tratti operativi ed indipendenti tra loro, per un importo complessivo di oltre 7 milioni di euro.

Rientra nella programmazione a finanziamento della Regione Lazio, nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (Delibera CIPESS n.79/2021), il progetto esecutivo del Consorzio di Bonifica relativo ai "lavori di recupero della funzionalità idraulica del reticolo idrografico del bacino a scolo meccanico di Quartaccio, sotteso all'impianto di Mazzocchio nei comuni di Pontinia e Sezze".

