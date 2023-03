Le farmacie comunali si sono rivelate negli anni un affare conveniente per gli utili societari divisi a fine anno tra la parte pubblica e il partner privato. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di proseguire la gestione e ora che uno dei soci è prossimo alla pensione rimette a bando la gestione della struttura.



E' stata pubblicata nelle scorse sull'albo pretorio la determinazione a firma del dirigente alle finanze per l'approvazione dei documenti preliminari al nuovo bando di gara per la ricerca di un nuovo socio gestore per la farmacia Agroverde. La base d'asta sulla base della perizia presentata agli atti è di 1 milione 81 mila euro e poiché nessuno in assemblea ha esercitato il suo diritto di prelazione, l'ente si prepara a indire la gara attraverso la quale si provvederà ad individuare il soggetto gestore a cui cedere la quota del 40% in capo al socio gestore privato della società misto-privata Agroverde S.r.l, attraverso una procedure aperta telematica. L'importo a base d'asta è determinato sulla base del valore medio dell'attività pari a 2.702.921,00 e calcolato al 40%. «Il dottor Latini va in pensione - spiega il sindaco di Aprilia, Antonio Terra - quindi adesso lo dobbiamo sostituire individuando un altro socio privato. Quando sarà il momento sarà nostra premura ringraziarlo per il lavoro svolto con un altro livello professionale. Chiaramente il dottore dovrà comunque traghettare la farmacia per i tempi tecnici necessari a vendere le quote e assumere il nuovo proprietario del 40% delle quote».