L'Università Gugliemo Marconi sbarca a Latina (Zona Piccarello - SS 156 Monti Lepini, n.2). La Gestione del Polo pontino è affidata alla Facility Consulting Group della quale è Amministratore Delegato Nazzareno Cecinelli.

"Unimarconi è il primo ateneo telematico riconosciuto dal Miur, nato nel 2004, e aperto agli studenti e al mondo del lavoro - si legge nella nota di presentazione - Un centro di orientamento all'iscrizione, con personale qualificato, che porterà la rivoluzione digitale avviata a Roma quasi vent'anni fa mettendosi al servizio del territorio con un'offerta assolutamente multidisciplinare, strutturata in percorsi di studio integrali al punto che ogni corso di laurea triennale risulta completato dalla sua magistrale di riferimento. Dall'area umanistica a quella sociale, dall'area giuridica a quella ingegneristica: 6 Facoltà, 22 Corsi di laurea, 60 Corsi Post Laurea, una Scuola di Specializzazione per le professioni legali annoverando, tra i docenti, anche un avvocato della nostra provincia, l'Avv. Prof. Pasquale Cardillo Cupo, e un' ampia offerta formativa per docenti specializzata per il mondo della scuola. Oltre 150 docenti di ruolo, tra cui spiccano nomi conosciuti al grande pubblico, come il giurista Guido Alpa, il Vice Direttore del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, e l'ex Ministro del Bilancio, Rainer Stefano Masera.

L'accreditamento presso i principali ordini professionali, e l'aderenza dei piani di studio ai criteri dei concorsi pubblici, rappresentano le chiavi principali di ingresso al mondo del lavoro".