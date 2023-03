Tutto porta a pensare che si tratti della piastrina di un soldato americano risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Stiamo parlando di un reperto rinvenuto ieri non lontano da uno dei sentieri che porta nella foresta demaniale del Parco Nazionale del Circeo. Un cittadino, Massimo Gabrielli che stava procedendo su via Migliara 54 notando un grosso sacco dell'immondizia finito sulla carreggiata si è fermato per rimuoverlo.

In quel momento ha notato sul ciglio della strada a ridosso della foresta del Parco la piastrina in parte coperta dal terreno. Dopo averla recuperata il cittadino ha contattato il coordinatore del gruppo Anc Sabaudia, Enzo Cestra che insieme al volontario Jacopo Giulivo ha raggiunto via Migliara 54. Il nome del soldato è Raymond Glass. I volontari Anc Sabaudia hanno consegnato la piastrina alla Stazione dei Carabinieri con una comunicazione allegata inoltrata anche al sindaco Alberto Mosca. E chissà che non si riesca a rintracciare i familiari del soldato per riconsegnare la piastrina in America.