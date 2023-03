Anche Fondi ha preso parte alla XXVIII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera Sud Pontino che si è svolta a Minturno in contemporanea a decine di altre manifestazioni promosse in tutta Italia.

Oltre ai numerosissimi studenti, cittadini e associazioni partiti di buon mattino per far sentire, forte e chiara, la voce della Città di Fondi, ha preso parte al corteo, in rappresentanza del sindaco Beniamino Maschietto, anche la consigliera con delega alle Politiche Giovanili Jessica di Trocchio.

Il tema proposto da Libera per quest'anno è stato «È possibile. Pace, giustizia, verità, diritti, accoglienza e libertà». La parola "possibile" deriva infatti da "potere" e indica ciò che si può realizzare, ciò che può accadere. Dunque è possibile il cambiamento, è possibile un Paese più giusto, libero e accogliente.

Significativa la partecipazione della più giovane consigliera della Pubblica Assise che, con la sua presenza e la fascia del primo cittadino, ha amplificato il messaggio della delegazione fondana e dato un segno forte alla lotta contro ogni forma di criminalità.