Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita nel 1992 dall'ONU per ricordare al mondo l'importanza delle risorse idriche naturali e della loro salvaguardia. Il tema scelto a livello mondiale, quest'anno, è "Accelerating change": unire le energie per accelerare la risoluzione dei problemi legati a siccità e crisi idriche.

Per l'occasione, Acqualatina ha inaugurato un nuovo e importante impianto di dearsenificazione presso la Centrale Sardellane, nel Comune di Sezze, a servizio di quota parte dei Comuni di Latina, Sabaudia, Pontinia, Sezze, Terracina e San Felice Circeo.

Il Presidente Lauriola: «Questo impianto rappresenta uno dei tanti progetti realizzati negli ultimi anni per fronteggiare il problema della siccità: uno dei temi più rilevanti che le utility sono chiamate oggi ad affrontare. Una sfida difficile, ma non impossibile.

Confido fortemente nei professionisti di Acqualatina e nelle nostre Istituzioni, i risultati già raggiunti sono la dimostrazione che, insieme, possiamo fare molto ancora per il nostro territorio. L'impianto che inauguriamo oggi è un esempio proprio di questa preziosa sinergia, in quanto realizzato anche grazie a fondi statali.»

L'AD Lombardi: «Questo nuovo impianto, con un investimento di oltre 3,5 milioni di euro e una capacità complessiva di trattamento di 320 litri al secondo, rappresenta uno degli interventi volti all'ottimizzazione del servizio idrico su Sezze e per gli oltre 250.000 abitanti della Pianura Pontina. Ulteriori 15 milioni di euro sono previsti per la realizzazione della nuova adduttrice da affiancare all'attuale e 1,2 milioni per la nuova condotta a servizio di Sezze alta.

Attività, queste, che rientrano nel più ampio progetto di resilienza e flessibilità dell'intero sistema idrico, che hanno come elemento centrale il recupero delle perdite e l'ammodernamento delle reti: attività che ha ottenuto anche 54 milioni di euro di finanziamento da fondi PNRR.»

Il Sindaco Lucidi: «Sono lieto di presenziare a questo evento, prima di tutto perché l'impianto che viene inaugurato oggi rappresenta un tassello importante per l'ottimizzazione del servizio idrico a Sezze e in tutta la Pianura Pontina, poi perché questo impianto si inserisce in più ampio piano di interventi che contribuiranno a migliorare il servizio nel nostro territorio comunale.»

IL PIANO ACQUALATINA PER LA RESILIENZA DEL SISTEMA. L'impianto si inserisce nel filone del potenziamento delle centrali esistenti, strumento che si va ad aggiungere a quello principale di recupero delle dispersioni e ammodernamento delle reti, e a quelli di interconnessione di reti e centrali diverse.