"Dopo sei anni il Pride torna dunque nel capoluogo pontino - si legge nella nota dell'organizzazione - che aveva già ospitato le prime due storiche edizioni del 2016 e del 2017, per poi continuare il proprio percorso a Ostia (2018), Frosinone (2019), Rieti (2021), Albano e Viterbo (2022)".

Sarà Latina ad ospitare il prossimo Lazio Pride: ad annunciarlo è il Comitato Organizzatore dell'evento, che comunica l'appuntamento per l'ottava edizione della manifestazione fissata per l'8 luglio.

