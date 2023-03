Coinvolte le linee Roma-Formia/Nettuno, Roma-Albano/Frascati/Velletri e Roma –Cassino dove ora è attivo un servizio sostitutivo di autobus tra le stazioni di Ciampino e Roma, Campoleone e Pomezia e Pomezia con Roma. Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana al lavoro per ripristinare il guasto.

Gravi disagi per i tanti pendolari della provincia a causa di un guasto sulla linea elettrica tra Roma Casilina e Torricola, che ha congestionato il traffico ferroviario nel nodo di Roma dalle 12.10 di oggi. Il guasto ha originato anche un principio d'incendio subito spento e senza conseguenze di rilievo.

