La costituzione di parte civile del Comune di Aprilia nel processo contro l'ex amministratore unico della Progetto Ambiente finisce in commissione Trasparenza. Domani (mercoledì 29 marzo) alle 15.30 in aula consiliare è stata convocata la seduta per analizzare la vicenda, alla luce dell'avvio del procedimento nei confronti di Valerio Valeri che partirà il 24 maggio con la prima udienza. L'ex amministratore unico, che ha lasciato l'incarico nell'aprile 2022, secondo l'accusa è ritenuto presunto responsabile di abuso d'ufficio continuato per gli affidamenti diretti (senza gara d'appalto) tra il 2016 e il 2018 per il noleggio di mezzi e la somministrazione di personale interinale. E il Comune di Aprilia, che detiene il 100% delle quote della società di igiene urbana, prima dell'udienza dovrà decidere come agire.

Nei mesi scorsi, a più riprese, il sindaco Antonio Terra si era dichiarato contrario all'ipotesi di costituzione in giudizio del Comune nel processo ma proprio ieri, in concomitanza con la convocazione della commissione, è arrivata una svolta a sorpresa da parte del primo cittadino. «Ci costituiremo parte civile in giudizio, anche perché l'Avvocatura con una nota - afferma Terra - ci consiglia di agire in questo modo. Ho sempre detto che ne avremmo parlato in maggioranza e avremmo poi deciso come agire». Tuttavia solo qualche mese fa il prima cittadino aveva un'opinione diversa. «Approfitterò di queste settimane per avere un resoconto dettagliato - diceva Terra nell'agosto 2022 - di quanto abbiamo speso in più quando procedevano con gli affidamenti diretti, rispetto al periodo successivo alla gara d'appalto. Il reato di abuso d'ufficio si sostanzia con un danno economico, che non riteniamo sia stato subito dall'ente». Appare chiaro che il sindaco abbia cambiato opinione sull'argomento, probabilmente su sollecitazione dell'Avvocatura del Comune, anche se per difendere la nuova posizione Terra parla della linea adottata in passato come di una "provocazione" politica. «Noi non abbiamo nessun problema - continua Terra - a costituirci parte civile, lo abbiamo sempre dimostrato, se in passato - ho detto diversamente era più per un atto di sfida verso l'opposizione. Di certo non facciamo decidere a loro, che ci parlano di regole ma convocano una commissione Trasparenza senza atti e senza il preavviso previsto dal regolamento».

Durante la seduta della Trasparenza di domani, nella quale si ci confronterà anche sull'analisi del nuovo bando della Progetto Ambiente per l'assunzione di alcune figure, è prevista l'audizione dell'attuale amministratore (l'ingegner Stefano Cicerani) e dell'avvocato Massimo Sesselego, responsabile del settore Avvocatura, quest'ultimo probabilmente convocato per conoscere la posizione dell'ufficio in merito al processo verso l'ex amministratore.