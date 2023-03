La città di Aprilia piange uno dei commercianti più amati, è morto all'età di 57 anni Mauro D'Agostino, per tutti Mauretto, storico barbiere di Aprilia. Da tempo malato, in tutti questi anni ha combattuto senza mai perdere il suo sorriso nei confronti degli altri, quella battuta pronta che lo aveva reso unico. Sotto le sue forbici, nel suo negozio in via Piave, sono passati migliaia di persone, tanti giovani ma anche tante star come i calciatori della Lazio degli anni '90. Proprio la Lazio era la sua altra grande passione, visto che eta un tifosissimo biancoceleste, ma la sua impronta rimane anche oggi visto che tra gli acconciatori di Aprilia tantissimi hanno iniziato in bottega da lui, che era attivo dal 1988. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo.