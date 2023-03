Continua il radicamento sul territorio della CLAAI. L' imprenditore Roberto Stabellini è stato nominato Coordinatore dell'area nord della provincia di Latina, per la CLAAI Assimprese la Confederazione delle imprese artigiane e PMI.

Stabellini, classe 67, è socio della PROCAR Srl azienda metalmeccanica che produce componenti per il comparto automotive.

Proveniente da una lunga storia di imprenditoria familiare, già impegnato nel sociale e membro del Comitato Esecutivo CLAAI Assimprese, Stabellini è stato chiamato a seguire lo sviluppo associativo nell'ambito dell'area nord della provincia di Latina, creando sinergia con le imprese del territorio e coordinandone la rappresentanza sociale ed economica.

"Le nostre imprese e attività –ha dichiarato Roberto Stabellini- necessitano di un sempre maggior supporto sia dal parte del mondo della politica e delle istituzioni locali, come dal mondo della finanza e del credito. CLAAI vuole essere un reale strumento facilitatore per quelle attività della piccola impresa, dei servizi e dell'artigianato, che oggi non sempre sono sostenuti come si dovrebbe."