Prosegue incessante il lavoro di Exo Latina, l'associazione formata da giovani pontini il cui scopo è quello di contrastare il fenomeno dell'esodo lavorativo. Una realtà che ormai da due anni promuove attività sul territorio, proponendo due edizioni di Elevator Pitch Contest, il festival dell'innovazione, il progetto Innovation Community nelle scuole superiori e diversi business game, in collaborazione con le aziende più innovative del territorio.

Qualche settimana fa è iniziata la seconda edizione dell'Innovation Community, ospitato dal liceo Majorana, e che ha l'obiettivo di far conoscere ai ragazzi delle scuole superiori di Latina il mondo dell'innovazione, della tecnologia e delle startup.

«Con un approccio che unisce l'apprendimento di concetti fondamentali a una fortissima componente pratica - si legge nella nota diffusa dall'associazione - l'Innovation Community prova a portare un po' di Silicon Valley nella nostra città».

Il progetto prevede una serie di incontri settimanali, attraverso diverse iniziative: si parte dal business game, ossia simulazioni di problem solving aziendali, adottando un approccio innovativo; ci sono poi le nano-conference, un momento in cui i partecipanti possono conoscere le aziende più innovative della provincia; si passa infine alle lezioni con tutor, ossia veri e propri momenti di apprendimento di nozioni teoriche riguardanti l'imprenditorialità affiancate ad attività pratiche.

Il progetto in questione è risultato vincitore del bando "Vitamina G" della Regione Lazio e prevede il coinvolgimento di diversi partner a partire dall'associazione Virgilio 2080 arrivando a diverse aziende innovative del territorio.

Nello specifico, Virgilio 2080 è un'associazione in house del distretto 2080 del Rotary International impegnata nel favorire, incoraggiare e valorizzare l'attitudine e il talento imprenditoriale. All'interno di "Innovation Community" Virgilio 2080 gestisce le lezioni con i tutor, i quali mettono a disposizione dei ragazzi la loro esperienza e competenza. Gli appuntamenti saranno i seguenti: "Cos'è Virgilio 2080?" con Ernesto La Rosa, presidente di Virgilio 2080; "Team working" e "Project Management" con Roberto Pozza, professore aggiunto presso Luiss e IED; "Comunicare con efficacia" con Monica Margiotta, psicologa clinica e consulente HR; "Pillole di finanza aziendale" con Giorgio Priori, ingegnere con formazione in Corporate Finance e Strategy che opera nell'ambito dell'analisi finanziaria e degli investimenti; "Investor Pitch e Business Model Canvas" con Francesco Paolo Russo, CEO To Be srl e DG Angi; "Branding e Rebranding" con Patrizia Scifo, CMO Inbrand Adv e Coordinating Director Ip Magazine.

Il 20 marzo si è svolto il primo dei due business game del percorso "Innovation Community", in cui è stata coinvolta Hygenia, azienda pontina a forte vocazione innovativa, leader in tecnologie e servizi per l'igiene. E' intervenuto all'interno dell'incontro anche il CEO di Hygenia, Pasquale Fierro. I partecipanti hanno simulato di dover rivoluzionare uno dei prodotti proposti dall'azienda: il dispenser. Dai diversi gruppi sono uscite idee di tutti i tipi, alcune riguardavano i materiali utilizzati, altre prevedevano l'inserimento di sensori. Il gruppo vincitore formato da Michele Vincenzo Gentile, Andrea De Nardis e Giacomo Scalzi ha presentato un nuovo dispenser modulare. Il tutto si è svolto nella splendida cornice dello Unit Lab.