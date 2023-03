L'amministrazione comunale di Aprilia riceve una delegazione di cittadini coreani presenti in Italia per un viaggio di cooperazione internazionale. Mercoledì mattina il Presidente del Consiglio comunale Pasquale De Maio, il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso e l'assistente sociale del Comune di Aprilia Claudia Santabarbara hanno ricevuto la delegazione di funzionari del Consiglio comunale della città di Gimhae della Corea del Sud. La giornata è stata così l'occasione per confrontarsi rispetto alla storia dei territori, nonché rispetto ai modelli economici, produttivi e di welfare.

«L'incontro è stata l'occasione - spiega il vice sindaco Luana Caporaso - per presentare il territorio pontino e raccontare la storia e le caratteristiche della città di Aprilia, la città di Gimhae sta lavorando attivamente per migliorare il suo sistema di assistenza al cittadino. La delegazione coreana ha voluto conoscere il lavoro ed i servizi relativi alla nostra città, i criteri usati per l'assistenza alle famiglie e la gestione dei bisogni sociali della popolazione. Le amministrazioni, inoltre, in nome della cooperazione e amicizia tra i popoli hanno condiviso idee riguardo lo sviluppo del welfare alla luce delle culture e realtà differenti».