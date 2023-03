Si è svolta questa mattina presso l'aula consiliare del Comune di Gaeta, la cerimonia di insediamento del Mini Sindaco e del Mini Consiglio Comunale dell'Istituto Comprensivo "Giosuè Carducci", iniziativa inserita nell'ambito del progetto "Coloriamo il nostro futuro", che prevede la sensibilizzazione e il coinvolgimento degli alunni sui temi della cittadinanza attiva.

Presenti il Sindaco Cristian Leccese, la Consigliera comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Gianna Conte, la Consigliera comunale Michela Di Ciaccio, la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Carducci", Stefania Geremicca, e la docente responsabile del progetto, Immacolata Franco, oltre ai veri protagonisti: Mini Sindaco, Mini Assessori e Mini Consiglieri.

È stato proprio il Primo Cittadino a far indossare al suo "Mini collega", Simone Mirabella, la fascia tricolore, prima di rivolgere un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti: «Questo per me – ha commentato il Sindaco Leccese - è un momento molto bello dal punto di vista istituzionale, perché mi dà la possibilità di trasferire la mia esperienza ai nostri ragazzi, che rappresentano il futuro della nostra società. Le istituzioni devono necessariamente avvicinarsi al mondo giovanile e questo straordinario progetto è estremamente importante. Ci tengo molto anche a ringraziare il Professor Vito Romano, da poco scomparso, che si è sempre molto dedicato a questa iniziativa. Essere rappresentanti di una comunità, in questo caso degli studenti, è un seme che può mettere alla prova e sviluppare il senso civico. Spero che questi momenti possano servire a tutti voi per arricchirvi, crescere e farvi impegnare ancora di più nella vostra vita: io sarò sempre a vostra disposizione se doveste averne bisogno».

«Gaeta – aggiunge la Dirigente Scolastica Stefania Geremicca - è una città che apre le istituzioni alle persone: permettere ai ragazzi di esserne così vicini è di fondamentale importanza. Questo progetto proseguirà sicuramente nei prossimi anni, e rivolgo un ringraziamento particolare all'Amministrazione Comunale, alla docente Immacolata Franco e a tutti i ragazzi che si sono messi in gioco e hanno sfidato le loro timidezze e paure».

«Con i loro discorsi e il loro impegno – queste le parole della Consigliera Comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Gianna Conte -, questi ragazzi hanno iniziato da oggi un percorso importante, che avvicina tutti loro sempre di più alle istituzioni. La loro partecipazione è anche per noi molto preziosa, per la ricchezza delle loro proposte e idee».

«Quando andavo a scuola – ha spiegato la Consigliera Comunale Michela Di Ciaccio -, vedevo la Casa Comunale come un luogo di burocrazia, mentre queste iniziative fanno sì che i ragazzi possano partecipare alla vita attiva della Città. Mi ha colpito molto anche il nome di questo progetto "Coloriamo il futuro", e l'invito che rivolgo a tutti loro è di utilizzare davvero tutti i pennelli che hanno a disposizione per colorare il futuro, perché sono loro il nostro futuro».

Ecco la squadra che rappresenterà gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Carducci": Simone Mirabella (Sindaco), Loris Romano (Vicesindaco), Cristiano Valente (Presidente del Consiglio), Camilla Dell'Anno (Vicepresidente del Consiglio), Serena Speringo (Segretario verbalizzante); i Consiglieri comunali: Ivan Lucciola, Alessandro Mantovani, Luigi D'Arienzo, Vincenzo Montella (opposizione), Manuel Francesco Inzitari, Manlio Ialongo, Lorenza Santisi (opposizione); gli Assessori: Antonio Avallone (Territorio e all'ambiente), Martina Di Russo (Diritti dei minori), Giorgia Monti (Inclusione), Alisia Bovero (Cultura e spettacolo), Diego Vagnani (Sport, tempo libero e rapporti con le associazioni) e Gabriele Ciccariello (Turismo).