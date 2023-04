Aprirà una farmacia all'interno del centro commerciale Morbella. Detta così è una buona notizia poiché arricchisce il complesso di un servizio utile, anzi essenziale. Ma la storia che si porta dietro ha del surreale e viene da molto lontano, per l'esattezza da una delibera di Giunta del 2012 che allargava la mappa e il numero delle farmacie in considerazione della esigenza di servizio e del numero di abitanti. Ogni nuova farmacia aveva una sua ubicazione nel contesto della redistribuzione dei punti di servizio. E' seguito il bando di assegnazione e l'elenco dei vincitori, che comunque non è stato definitivo perché nel giro di poco tempo si è aperta una durissima battaglia legale avviata dai titolari delle farmacie esistenti. Tuttavia anche quell'iter giudiziario tra sentene del Tribunale amministrativo e del Consiglio di Stato ad un certo punto è finito e le nuove farmacie hanno potuto aprire.

Tranne una, quella che doveva avviare l'attività in una zona «adiacente il Morbella», così è testualmente scritto nella delibera del Comune. Che cosa è successo? Di grave quasi nulla, ma di illegittimo molto. Le vincitrici del bando per una nuova farmacia adiacente il Morbella hanno trovato e anche allestito un locale in via del Lido e l'apertura è stata bloccata dagli uffici comunali e dalla Uoc Farmaceutica Territoriale della Asl perché la sede scelta non rispondeva all'area di assegnazione «adiacente il Morbella». E' iniziata dunque una nuova battaglia giudiziaria delle titolari della nuova farmacia, che hanno contestato l'interpretazione pedissequa della dicitura, poiché, in fondo, la sede era nel quartiere cosiddetto «del Morbella». Invece con sentenza di secondo grado della Giustizia amministrativa le due farmaciste ricorrenti si sono viste negare le illegittimità sollevate e per tale ragione adesso dovranno spostarsi e aprire la farmacia in un punto adiacente il centro commerciale denominato «Morbella». C'è infine un elemento curioso ma giudicato non illegittimo: nel 2019 l'ufficio Suap del Comune, cui fu cominicato l'inizio dei lavori in via del Lido, rispose alle due farmaciste che «non vi erano motivi ostativi» nel complesso della comunicazione e ciò fece ritenere, tra l'altro, che anche la sede di via del Lido poteva andare bene.