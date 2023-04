Viabilità e parcheggi, un fabbricato con alloggi e un parco con percorsi pedonali, un chiosco ed area giochi e campo sportivo. Sono le caratteristiche principali del primo lotto funzionale dell'intervento ‘Parco urbano attrezzato, programma di intervento Porta Nord', un piano che prevede il completamento di opere di urbanizzazione con parchi, percorsi pedonali e arredi finanziato nell'ambito del progetto ‘Latina anche città di mare – volano di riqualificazione urbana'. Un progetto ambizioso che riprende slancio dopo una gestazione lunga costellata di intoppi e che era stato inserito tra le opere del Bando delle periferie nel 2016 dall'amministrazione di Damiano Coletta, a quel tempo appena insediata.

Con determina del servizio gare appalti e contratti e firmata da Paolo Cestra, il Comune di Latina ha avviato l'approvazione degli atti di gara del primo lotto e avviato la procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento che è uno dei più importanti e complessi del progettone con una gara d'appalto in due tronconi, uno per un importo di 1.800.000,00 euro ed un secondo di completamento pari a 466.925,86 euro. Questo è anche uno dei progetti ai quali il commissario ha deciso di dare una virata risolutiva tra i sette che prevedono opere pubbliche per rimodularli finanziariamente e garantire la copertura di maggiori costi dei materiali da costruzione.

Nel progetto che era già stato approvato e pubblicato in albo pretorio con 59 allegati tra tavole, relazioni ed elaborati erano spiegati i passaggi e le caratteristiche di un'opera che punta alla riqualificazione di un'area periferica della città all'interno di due diversi quartieri, quartiere R-11 Pantanaccio e quartiere R1 - Villaggio Trieste. La progettazione è stata affidata alla società di ingegneria "Innovus srl" , con sede legale a Caianello (CE) che ha offerto un ribasso del 36,00% per un importo totale di 88.120,64. La progettazione esecutiva prevede l'attuazione di queste opere: tratto di viabilità e parcheggi per una superficie complessiva pari a 3.750 m2 circa (di cui 3.000 m2 per strada e 750 m2 per marciapiede) completo di pubblica illuminazione, fognatura, adduzione idrica ed opere di raccordo per la connessione con quanto già realizzato in occasione della recente realizzazione dell'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica, che ha previsto la costruzione di un fabbricato con 24 alloggi. Prevista poi un'area a verde pubblico posizionata a ridosso del Lotto D di 13.100 metri quadrati circa attrezzata con pista ciclopedonale, percorsi pedonali, percorso vita, un'area dedicata all'installazione di un "chiosco" rimovibile, spazi pubblici, area giochi, campo sportivo, area cani, arredo urbano, area orti, attrezzature ed impianto di pubblica illuminazione. Il tema principale del progetto è la sostenibilità e tale caratteristica viene intesa a livello ambientale, sociale ed economico concretizzandosi in molte scelte progettuali. Con la procedura negoziata, per dare finalmente avvio alla gara, il Comune inviterà a presentare offerta nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese, di proporzionalità e trasparenza: saranno 20 gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori da appaltare.