E' stato sottoscritto questa mattina nell'aula Cambellotti alla presenza del Prefetto Maurizio Falco il Protocollo d'intesa tra Anas, Provincia di Latina e Comune di Cisterna per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'incrocio al 57+670 della strada statale Appia, con la strada Ninfina, intervento che prevede l'eliminazione dello svincolo a raso mediante la realizzazione di una rotatoria.

A firmare l'intesa c'erano per il Comune di Cisterna il sindaco Valentino Mantini, per la Provincia il consigliere Elio Sarracino e per ANAS il Responsabile della Struttura Marco Moladori. Il Comune di Cisterna assume il ruolo di soggetto attuatore a propria cura e spese delle fasi di progettazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni fornite da Anas durante la predisposizione del progetto mentre la Provincia, quale proprietario della strada Ninfina all'intersezione con l'Appia si impegna a mettere a disposizione le aree necessarie per la realizzazione della rotatoria. ANAS, gestore della strada Appia e soggetto finanziatore per l'esecuzione dei lavori e degli eventuali oneri per la formalizzazione delle procedure di esproprio, assume invece il ruolo di soggetto attuatore-stazione appaltante dell'esecuzione dei lavori definendo le procedure di appalto, direzione dei lavori, realizzazione e collaudo delle opere. ANAS ha inoltre provveduto a inserire l'intervento relativo alla rotatoria nel Piano Nazionale Potenziamento Intersezioni per il relativo finanziamento da parte del Ministero, necessario all'esecuzione dell'opera. Erano presenti inoltre, a testimonianza dell'importanza dell'opera in termini di sicurezza, il comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo D'Aloia, il comandante della polizia stradale Gian Luca Porroni e il consigliere regionale Angelo Tripodi.

"Con orgoglio la Provincia - commenta il consigliere Elio Sarracino – ha raggiunto un risultato importante grazie alla sinergia con ANAS e Comune di Cisterna e alla sensibilità del Prefetto. Si tratta di un'opera che il territorio del Comune di Cisterna attendeva da anni e che ora sta per diventare realtà anche grazie all'impegno dell'amministrazione Mantini. L'incrocio, che si trova in zona industriale, rivesta in effetti un'importanza strategica per il territorio.

"L'intesa sottoscritta per la realizzazione di questa rotatoria – sottolinea il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – va nella direzione di un miglioramento della rete viaria provinciale e della sicurezza stradale in una zona importante dell'area nord del nostro territorio ad alta densità di traffico e di conseguenza con elevati rischi di incidentalità. Il protocollo è il risultato della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti ciascuno per la propria competenza e la dimostrazione di come le sinergie possono produrre buona amministrazione".