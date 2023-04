Il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha incontrato nella mattinata la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Il massimo rappresentante dell'Ente camerale del Basso Lazio ha voluto subito conoscere la neo eletta vicepresidente e assessore, oltre che per augurarle un proficuo lavoro, per instaurare un rapporto di collaborazione sui principali temi che vedranno lavorare in sinergia la Camera di Commercio e la Regione Lazio, con l'obiettivo di rispondere alle istanze delle imprese ricadenti nell'area vasta Frosinone Latina.

"Sviluppo delle imprese, innovazione, opere pubbliche, infrastrutture, Consorzio Unico del Lazio e trasporti sono i temi principali affrontati durante il colloquio con la neo vicepresidente Angelilli che ringrazio personalmente per l'accoglienza e la disponibilità. – Ha affermato il presidente Acampora a margine dell'incontro - È stata evidenziata, inoltre, la necessità di sburocratizzare e semplificare le procedure per favorire lo sviluppo delle imprese regionali e per la crescita dell'economia dei territori. Altro tema di confronto, il ruolo della Camera di Commercio per l'avvio di bandi per la concessione di risorse, in collaborazione con il sistema camerale, come da ‘Best practice' avviata da Unioncamere Lombardia. Il governo di un territorio come il Lazio rappresenta una sfida che richiede un confronto costante ed un dialogo aperto con i principali interlocutori del mondo imprenditoriale per ascoltare le loro istanze e risolvere le principali criticità. L'assessore Angelilli ha dimostrato di esserne pienamente consapevole – ha concluso Acampora – Sono state stabilite le principali priorità sulle quali è necessario agire in tempi brevi, al fine di definire una strategia di medio periodo che intercetti le traiettorie di sviluppo e le opportunità di crescita e di cambiamento che possano contribuire a rendere più moderna e competitiva la nostra regione".

L'assessore Angelilli ha ascoltato le istanze presentate e condiviso la necessità di operare in stretta sinergia, inoltre, ha ribadito la piena volontà da parte della nuova amministrazione regionale di mettersi al lavoro sin da subito per lo sviluppo delle imprese e dei territori.

Al termine dell'incontro, il presidente Acampora ha invitato la vicepresidente Angelilli ad un nuovo incontro programmatico presso la Camera di Commercio ed a partecipare alla seconda edizione del Summit Blue Forum Italia Network in programma a Gaeta dal 25 al 27 maggio prossimi.