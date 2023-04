La musica e l'arte si fondono per un pomeriggio. E' un'armonia. La sala Falcone e Borsellino è piena. Sono stati donati 30 dipinti dell'artista Michele Rosa alla Procura di Latina. «Siamo lieti e onorati di ospitarli in questa sala», ha detto il magistrato Andrea D'Angeli della sottosezione dell'Anm (Associazione Nazionale Magistrati) di Latina.

«Abbiamo fatto un piccolo miracolo, da oggi abbiamo aperto un varco da dove può entrare l'arte e la bellezza grazie alla famiglia Rosa. Le aule di giustizia di solito sono luoghi di dolore, le abbiamo aperte all'arte e alla speranza », ha aggiunto il magistrato Martina Taglione, è sua la firma su questo evento e su un momento così importante dove arte e giustizia si fondono. Il giudice Pierpaolo Bortone in rappresentanza della presidenza del Tribunale e del presidente Caterina Chiaravalloti che non ha potuto partecipare all'evento ha espresso parole di vivo apprezzamento per l'iniziativa. «Questo è un momento di celebrazione dell'arte con l'esposizione di opere di un pittore contemporaneo in un ufficio giudiziario». Davanti alle autorità militari, civili e religiose ne giorni scorsi si è svolto l'incontro, aperto dai pezzi suonati dall'orchestra del Conservatorio Respighi di Latina diretti dal maestro Cangelosi. «I ragazzi ci hanno regalato musica e armonia - ha ricordato il Procuratore Capo Giuseppe de Falco - la bellezza è la tempesta armoniosa di colori che ha ingentilito questo luogo». Grande emozione in aula davanti ai familiari dell'artista che hanno donato le opere e davanti a tutte le autorità. Michele Rosa nasce come pittore di indirizzo figurativo di ispirazione espressionista. Le serie pittoriche prodotte durante la maturazione artistica hanno esplorato soggetti che spaziano dal folcloristico alle tematiche sociali giovanili della beat generation. E' stato un autentico protagonista della vita artistica del 900. Originario di Sora, era nato nel 1925 ed è morto due anni fa, a Latina aveva esposto insieme ad altri grandi artisti come Purificato e Guttuso. I dipinti dii Rosa daranno colore, luce, passione.