Il "mercato del martedì" e il "mercato americano" fanno parte della storia di Latina a tutti gli effetti. Con i poteri della Giunta comunale il commissario straordinario Carmine Valente ha approvato la proposta di delibera del Servizio Attività Produttive che riconoscere la valenza storica del mercato settimanale. Come si legge nelle premesse dell'atto, il Comune capoluogo «vanta sul proprio territorio la presenza dello storico Mercato settimanale R6 (noto anche come "Mercato del martedì" e "Mercato americano"), che per memoria storica della cittadinanza risulta attivo fin dagli anni Trenta del Novecento, quando era allestito in piazza del Popolo, per poi essere trasferito in piazza della Libertà, dunque in via Don Morosini e successivamente in via del Lido per approdare negli anni Ottanta nella sua sede attuale, l'area compresa tra piazzale dei Mercanti, via Rossetti, via Cisterna e via Minturno».