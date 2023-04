Il Consigliere Comunale di Ardea Maurice Montesi, ricevuta la segnalazione si è subito interessato alla situazione di alcune discariche abusive distribuite sul territorio di Montagnano:

"L'area di Montagnano presenta nuove discariche abusive, ho riscontrato che erano presenti sia materiali edili che sacchi grandi dell'immondizia, materassi, mobili vecchi, pneumatici, carcasse bruciate di autoveicoli ed altre discariche di dimensioni più contenute e nascoste dalle fronde degli alberi. Tale situazione è inaccettabile per il decoro ma soprattutto per il rischio igienico sanitario a cui sono sottoposti gli abitanti di Montagnano. Quest'area è ampia, viene oltraggiata, con rifiuti di ogni genere, ingombranti ed inquinanti, che non vengono conferiti nei tempi e nei modi stabiliti dal servizio di raccolta differenziata. E' pertanto necessario che la salvaguardia dell'ambiente diventi patrimonio comune. L'amministrazione ha già lavorato attentamente al mantenimento del decoro urbano con pulizie straordinarie, nuove isole ecologiche e bonifiche delle aree della città di Ardea ma su Montagnano dobbiamo intervenire con tempestività. Porterò questa nuova criticità in amministrazione Comunale allo scopo di confrontarci per migliorare la situazione, con azioni di controllo, pulizia e bonifica dell'area interessata"