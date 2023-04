Due gigantografie che ritraggono Liliane Murekatete, la moglie del deputato Soumahoro, con la scritta: "Chiude -liquida tutto- per cessata attività". E' l'opera dimostrative dei militanti di CasaPound di Latina "Già nel 2019 e, più recentemente, nello scorso novembre - si legge nella nota del movimento - Casapound Latina aveva denunciato gli affari illeciti di questi personaggi, che speculano e commettono reati sotto le ipocrite bandiere dell'accoglienza e dell'integrazione. Si fa riferimento alle vicende legate alla cooperativa Karibu, gestita da Murekatete, dalla madre Marie Thérèse Mukamitsindo e dal fratello Michel Rukundo. Secondo quanto ipotizzato dalla Procura di Latina, sarebbero state evase le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, inserendo nelle dichiarazioni elementi passivi fittizi e costi inesistenti per diversi milioni di euro".

