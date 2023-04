Arrivano i provvedimenti per garantire lo svolgimento della 52^ Sagra del Carciofo in sicurezza. Due gli atti, emessi dall'Ente a tutela dell'incolumità pubblica anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca che di recente hanno investito il paese. Un centro storico blindato che per l'occasione ridisegna la sua viabilità oltre ai numerosi divieti di transito parcheggio e sosta. Così mentre il Bar di Ferro di Cavallo, riapre, grazie ad un ricorso lampo, accolto dal TAR di Latina, a soli due giorni dall'intimata chiusura, scaturita da un provvedimento del Questore di Latina, il cui merito, e la liceità, verranno discusse il 10 Maggio, la prima Ordinanza la n.7 del 2023 porta la firma del Sindaco Lidano Lucidi, ed è stata redatta in applicazione delle Circolari Prefettizie n. 15135/ Area I del 14.6.2017 e n. 15135/2/Area I dell'8.8.2017 in materia di Safety e Security con cui si riprendono anche le norme ed i divieti imposti dalla normativa anti Covid 19.

Disciplinate le manifestazioni pubbliche dell'Ente ma anche quelle dei pubblici esercizi o degli altri soggetti titolati, come le associazioni di volontariato, ad esempio, al fine di limitare assembramenti, e baraonde incontrollate. Viene tassativamente vietato l'uso di bottiglie e bicchieri in vetro, per la mescita di bevande ed alcol, è vietato esporre all'esterno dei negozi i frigoriferi ed è nuovamente tassativamente richiamato il divieto della somministrazione degli alcolici ai minori di 18 anni. Allo stesso tempo è consentita la filodiffusione di musica all'interno e all'esterno dei locali, ma sono vietati gli assembramenti, i canti e balli. E' una manifestazione enogastronomica – hanno commentato da più parti – non vogliamo che il paese venga trasformato in una zona franca, dove la musica sovrasta lo spirito della manifestazione che nasce per promuovere uno dei prodotti locali più antichi di Sezze.

Infatti all'interno di Piazza IV Novembre, Piazza XX Settembre, Piazza De Magistris, Piazza Margherita, Piazza AVIS - Via Diaz, Piazza del Pesce, Piazza S. Lorenzo è vietata l'esibizione di band, cantanti singoli e/o associati, Dj ed altre forme di spettacolarizzazioni sonore sia con palco e/o pedane e sia a terra.

Da più parti sembra sono sollevate contestazioni rispetto a questa ultima ordinanza che, scritta a più mani, sembra essere stata ritenuta troppo restrittiva, rispetto alle precedenti ordinanze emanate dai sindaci nel corso degli ultimi anni. Ma è evidente come la prevenzione di alcuni fattori sia forse l'unica arma vincente, in taluni contesti. Con la seconda Ordinanza la n.44 a firma del dirigente Lidano Caldarozzi si spiega nel dettaglio come poter fruire delle aree parcheggio e delle aree per la sosta dei camper che nello specifico sono le seguenti: a partire dalle ore 14.00 del 14 Aprile, e fino al termine della manifestazione, vi sono posti per il parcheggio dei Caravan in Località Viale Cappuccini (parcheggio antistante campo da basket) comprensivo del viale sino alla sbarra. Mentre viene istituito un parcheggio e sosta per i portatori di handicap nello spazio interno dell'istituto scolastico I.C. De Magistris - Via S. Bartolomeo nei pressi della Casa della Salute, dove, nell'ingresso secondario saranno posizionati i bagni chimici.