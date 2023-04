Il Museo Città di Pomezia conferma il suo ruolo di "Polo culturale formativo per gli studenti del territorio" presentando un progetto editoriale rivolto ai più giovani e realizzato con la collaborazione del Liceo Pablo Picasso.

Ieri mattina presso il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento si è svolta la "Cerimonia di Consegna dei Diplomi Pcto" agli studenti delle classi III – IV – V B del Liceo Statale Pablo Picasso.

Il Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento dal titolo "MCPLAB900 – Avventure nella storia", diretto dalla direttrice del Museo Claudia Montano e dalla Prof.ssa Carola Masini, si è sviluppato in 50 ore curriculari presso il Museo.

I ragazzi hanno realizzato le illustrazioni, ispirate alle cinque sezioni tematiche del Museo e alle architetture del Centro Storico di Pomezia, confluite nell'opera editoriale "MINIGUIDA INTERATTIVA ALLA SCOPERTA DEL NOVECENTO NELLA STORIA DI POMEZIA E DEL SUO MUSEO", curata dalla Direttrice del Museo Claudia Montano e dall'Associazione del territorio We Make Lab APS, realizzata con il sostegno della Regione Lazio - Piano Annuale Musei 2022.

L'opera editoriale, interattiva e illustrata, rivolta principalmente al pubblico dei più giovani, coniuga il racconto storico della Città e del suo Museo con la sperimentazione creativa e tecnologica, grazie alla presenza di giochi enigmistici, QRcode e link di rimando a video tutorial per l'approfondimento del patrimonio architettonico e storico-artistico del Novecento. La Mini guida verrà distribuita gratuitamente alle segreterie delle scuole elementari e medie di Pomezia e ai docenti nel corso delle visite didattiche al Museo.

Il Commissario straordinario Prefetto Gianfranco Tomao ha consegnato agli 11 studenti, protagonisti del PCTO, i diplomi di partecipazione al percorso didattico-museale, in segno di speciale riconoscimento per l'impegno, l'interesse e la vivace creatività dimostrate e con l'augurio che la passione e l'impegno dimostrati siano uno stimolo per affrontare il futuro con determinazione e competenza.