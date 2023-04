Con 562 punti è l'istituto comprensivo Frezzotti Corradini di Latina ad aggiudicarsi l'edizione 2022/2023 del contest finale di "Alla ricerca dei Tesori pontini" che si è tenuto oggi a Piana delle Orme. La scuola di via Amaseno con una rappresentanza di ragazzi delle classi prime e seconde si è aggiudicata l'ambita coppa e il premio da 1500 euro in materiale scolastico offerti dal gruppo Cosmari al termine di una gara avvincente con altri 17 istituti della provincia condotta fino all'ultimo quiz attraverso le cinque prove, fotografica, storica, geografica, di tradizioni e cultura generale. Al secondo posto, aggiudicataria di un premio di mille euro, si è classificata l'istituto comprensivo Rossi di San Cosma e Damiano Grunuovo con 515 punti e al terzo posto, premio da 500 euro, l'istituto comprensivo Sebastiani di Minturno con 444 punti. Il nome estratto che si aggiudicherà il viaggio a Disneyland Paris per tre persone è invece quello di Donato Percoco. Si è conclusa così, tra gare, balli, giochi e degustazioni una festa durata tutta la giornata, ideale conclusione del progetto promosso da Giornalisti Indipendenti, gruppo editoriale del quotidiano Latina Oggi, in collaborazione con la Esseci Cooperativa Editoriale e patrocinato da Regione Lazio e Provincia di Latina. Una giornata che ha visto centinaia di alunni della scuola primaria e media, dopo la sfilata delle loro scuole davanti alle autorità, cimentarsi in prove di abilità, di memoria e padronanza dei temi contenuti nell'album di figurine in un percorso ludico-didattico coinvolgente finalizzato alla promozione sin dalla giovanissima età, del patrimonio naturale, storico, culturale, artistico ed enogastronomico del territorio pontino. L'iniziativa ha portato anche stavolta le autorità provinciali, il Prefetto Maurizio Falco, il Questore Raffaele Gargiulo, il colonello dei carabinieri Lorenzo D'Aloia, tenente colonello della Finanza Ivano Cerioni, il presidente della provincia Gerardo Stefanelli, il vicesindaco di Bassiano Giovanna Coluzzi e il presidente della Camera di commercio e Confcommercio di Latina Giovanni Acampora, nella splendida location di Piana delle Orme. "Ringrazio le autorità per essere qui con noi ma soprattutto ragazzi, docenti e famiglie – ha detto il direttore di Latina Oggi Alessandro Panigutti- la testimonianza più vera del ruolo che un giornale può esercitare sul territorio è la presenza di tutti questi ragazzi e delle scuole che hanno aderito a questa iniziativa, voi siete il mondo che ci regalerà il futuro e siamo vicini a questo mondo". "Oggi dovete combattere una delle cose più difficili, l'ignoranza – ha detto il prefetto Maurizio Falco, questi giochi sono un modo di apprendere della vostra età che vi devono aprire la mente per essere degni protagonisti del territorio. Oggi sembra che avere un telefonino in mano basti a sentirsi già istruiti, le cose non stanno così, partite dall'epoca dei romani e sentitevi voi gladiatori del futuro. La vostra libertà dipende da quanto saprete immagazzinare nella testa e nel cuore". "Vogliamo solo dire grazie a Latina Oggi – ha detto invece il presidente della provincia Gerardo Stefanelli - per aver avviato di nuovo questa iniziativa e grazie a tutte le scuole per aver accettato la sfida di conoscere le storie del nostro territorio per avere una provincia più unita". "Questa è una iniziativa che abbiamo sposato fin dal primo momento – ha spiegato il presidente della Confcommercio Giovanni Acampora ai ragazzi - perché riteniamo che sia importante conoscere i luoghi in cui vivete, sarete messaggeri delle bellezze di questi luoghi. Noi ci siamo stati e ci saremo sempre per salvaguardare una realtà come quella di Latina Oggi perché questo fa crescere culturalmente voi e il territorio. Mille di queste occasioni".