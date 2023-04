Dopo tre anni di collaborazione e di mobilità di docenti nell'ambito del programma europeo per l'istruzione e la formazione in qualità di scuola capofila del progetto Erasmus plus denominato "Our password: 21st Century Skills", l'Istituto Comprensivo Torquato Tasso è pronto ad accogliere, dal 17 al 21 aprile, insegnanti provenienti da Austria, Lettonia, Polonia, Turchia e Ungheria. Gli insegnanti europei avranno modo di conoscere il sistema educativo italiano, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado all'interno dell'Istituto Comprensivo Torquato Tasso partecipando a numerose attività condotte da docenti e studenti dei diversi ordini. Inoltre avranno l'opportunità di conoscere il funzionamento dell'istruzione di secondo grado in collaborazione con il Liceo Artistico Statale "Michelangelo Buonarroti" il quale organizza laboratori per gli ospiti venerdì 21 aprile.

L'obiettivo principale dei Cooperation Partnerships è consentire alle organizzazioni di aumentare la qualità delle propria professione, rafforzare le proprie reti di partner, potenziare l'internazionalizzazione delle proprie attività attraverso lo scambio di nuove pratiche e metodi, la condivisione di idee e di esperienze a livello europeo.

Per questo l'istituto Tasso ha investito tempo e risorse professionali nel conoscere e progettare attività formative con i partner europei stabilendo rapporti di collaborazione che proseguiranno anche oltre i termini del progetto.