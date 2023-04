Sarà un primo maggio all'insegna dei giovani e della buona musica, ma sempre con il lavoro come tema portante e valore da cui ripartire per rifondare una società disgregata. Finalmente, dopo gli anni di restrizioni per l'esplosione della pandemia, quest'anno i sindacati hanno scelto di riportare la festa dei lavoratori a Latina, in piazza ma non solo.

Si inizierà alle ore 16 presso il Circolo Cittadino con una tavola rotonda, in cui interverranno i Segretari confederali territoriali di CGIL, CISL e UIL, dove ci si confronterà su lavoro e sviluppo del territorio. Si proseguirà poi, a partire dalle ore 18.00, con il Concerto in Piazza del Popolo dedicato alle giovani promesse musicali del territorio.

"Sulla scia delle tante iniziative che si svolgono nel nostro paese – spiegano i Segretari Generali di CGIL, CISL, UIL di Latina rispettivamente Giuseppe Massafra, Roberto Cecere e Luigi Garullo - a Latina abbiamo deciso di celebrare questa importante giornata da un lato dedicandola alla musica, dando spazio ai giovani artisti e band del territorio, a quel piccolo grande universo di musica che nasce e si sviluppa a Latina e nei tanti borghi del pontino; dall'altro, cercando di sviluppare una discussione sul lavoro che contenga temi fondamentali come salute e sicurezza, lo sviluppo e il riscatto dalla crisi".

"Una giornata di festa, ma anche di contenuti, per la città" – concludono i Segretari Generali – che testimonia la necessità di tornare alla vita pubblica e alla quale auspichiamo la partecipazione dei lavoratori, di tanti giovani e di tutti i cittadini".