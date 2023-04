Nuova iniziativa della Fondazione delle Ferrovie dello Stato in programma sabato prossimo 29 aprile.

Al binario 29 della stazione di Roma Termini, a partire dalle ore 9.15 sarà possibile visitare il bunker sotterraneo della Cabina ACE (Apparato Centrale Elettrico), imponente edificio risalente agli anni trenta del 900, costituito da un parallelepipedo rivestito di lastre in travertino, opera dell'architetto delle Ferrovie dello Stato Angiolo Mazzoni che richiama alla classicità attraverso l'utilizzo di materiali neutri.

Alle ore 10 è prevista la partenza del treno storico, composto da carrozze del tipo Centoporte degli anni '30 e trainato dalla coeva locomotiva E626.294, con arrivo a Latina alle ore 10.45.

Alle ore 11, nei locali della sala d'attesa di prima classe della stazione, sarà inaugurata la mostra dal titolo "La stazione di Latina e il mito della Littorina", che sarà visitabile fino al prossimo 31 dicembre.

A seguire i viaggiatori del treno storico raggiungeranno tramite bus dedicati il centro di Latina dove sono previste visite guidate alla scoperta delle architetture urbane e dei musei cittadini.

Il treno di ritorno per Roma Termini partirà da Latina alle ore 17.10 con arrivo previsto alle 17.55.

I biglietti per viaggiare a bordo del Treno storico del Razionalismo possono essere acquistati, al costo di 10 euro a tratta, nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate, su trenitalia.com oppure direttamente a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere. Nel prezzo del biglietto sono incluse le visite guidate i transfer in bus da Latina scalo a Latina città e viceversa.