La dea bendata torna a baciare il Lazio con il 10eLotto: nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite totali superiori ai 62 mila euro. A Terracina, sono stati vinti 30mila euro con un 8 Oro; a Roma, poi, sono state centrate due vincite da 13mila euro ciascuna, una con un 1 Extra, e l'altra con un 3 Oro; sempre nella Capitale, infine, un giocatore si è aggiudicato 6.504 euro con un 1 Extra. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,218 miliardi di euro in questo 2023.