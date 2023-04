Prende corpo il Consiglio comunale dei giovani a Cisterna. Il sindaco Valentino Mantini ha firmato ieri il decreto n. 12 con cui ha nominato il Gruppo di Tutoraggio a supporto del Consiglio comunale dei giovani. Come noto, il Consiglio comunale dei giovani è stato istituito grazie all'approvazione del Regolamento con Deliberazione di Consiglio comunale 12/2022.

È compito del Gruppo di Tutoraggio redigere resoconti regolari sull'attività del Consiglio comunale dei giovani rivolti all'Amministrazione comunale, agli Istituti scolastici e alla Commissione consiliare.

Fanno parte del Gruppo di Tutoraggio: l'assessora alle politiche per l'infanzia e politiche giovanili Michela Mariottini; il consigliere comunale di minoranza Gino Cece; il funzionario dell'Ufficio elettorale del Comune di Cisterna di Latina Valentina Cioffi; l'insegnante per l'Istituto scolastico secondario di secondo grado "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" prof.ssa Francesca Veglianti per il Polo Liceale; l'insegnante per l'Istituto scolastico secondario di secondo grado, "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" prof. Matteo Lautizi per il Polo Tecnico.

«Lo scopo della nostra Amministrazione – hanno dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l'assessora alle politiche per l'infanzia e politiche giovanili Michela Mariottini – è quello di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale della nostra comunità, per favorire la libera espressione del loro punto di vista sulle questioni che riguardano, in modo particolare, l'interesse giovanile. L'impegno dei nostri giovani sarà una risorsa fondamentale per la crescita e il benessere della nostra comunità e per mettere al centro l'educazione civica e l'esperienza di cittadinanza. I giovani avranno così l'opportunità di avvicinarsi alle Istituzioni e saranno incoraggiati alla partecipazione. Ringraziamo per la collaborazione – hanno concluso il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l'assessora alle politiche per l'infanzia e politiche giovanili Michela Mariottini – la dirigente scolastica professoressa Anna Totaro e la professoressa Irene Buizza, sua collaboratrice per il Polo Liceale».