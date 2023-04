La cerimonia si concluderà con l'esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Aprilia in Piazza Roma.

Successivamente, si proseguirà con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, in Piazza della Repubblica.

La cerimonia si articolerà in più momenti, il primo dei quali prevede, alle ore 10:30, la celebrazione di una Santa Messa presso la Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, alla presenza delle Autorità Militari e civili e delle rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

Diversamente dalle altre edizioni, quest'anno la ricorrenza verrà celebrata, insieme al Sindaco Antonio Terra, nella Città di Aprilia, in concomitanza con l'87esimo anniversario della fondazione della città.

Domani, martedì 25 aprile si celebra l'anniversario della liberazione d'Italia in memoria ed in onore dei concittadini che hanno immolato la propria vita affinché nel nostro amato Paese trionfassero gli ideali di democrazia e libertà.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli