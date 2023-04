Quasi 3,5 milioni di euro per promuovere lo sport, tra il recupero di strutture già esistenti e la realizzazione di nuovi centri. Ammonta a tanto la sfida del Comune di Latina nella partita del Pnrr dedicata ai fondi del Pnrr per lo sport, che si traduce in una serie di decreti del dipartimento del settore di palazzo Chigi, il quale ha assegnato ai Comuni italiani oltre 700 milioni di euro. Ma anche in questo caso, non mancano criticità.

L'analisi eseguita da OpenPolis è chiara: nel capoluogo i progetti presentati riguardano la rigenerazione della piscina comunale attraverso opere di manutenzione straordinaria, per un importo totale di 1.399.967 euro e la realizzazione del centro sportivo outdoor "Nuova Latina", per un intervento totale da 2.086.360 euro, che dovrebbe sorgere nei quartieri ex Q4 e Q5.

Insomma, una sfida importante per il capoluogo, che insieme ad Aprilia (che punta a contributi per 800mila euro per il progetto di riqualificazione della piscina comunale) rappresentano gli unici due territori della provincia a giocare la partita dei fondi del Pnrr per lo sport.