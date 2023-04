Quasi quattrocento mila euro di finanziamento ottenuto con il PNRR. Tutti progetti dedicati dall'informatica. Denaro stanziato e in procedura di affidamento. È il risultato dell'assiduo lavoro dell'Amministrazione Mosca e in particolare del delegato all'Informatica e Attività produttive, Giovanni Pietro Fogli (F.I.) in stretta collaborazione con gli Uffici comunali.

"Un lavoro di squadra – ha commentato il consigliere delegato all'Informatica, – che inizia a dare i primi risultati. Ho sempre sostenuto e sono sempre più convinto che sia l'unione a fare la forza di un gruppo, una squadra o un partito. Questa Amministrazione, grazie anche agli Uffici, si sta impegnano per portare avanti tutti i punti del programma, senza farsi troppa pubblicità sulla stampa. L'importante è lavorare sodo e raggiungere gli obiettivi prefissi per rendere migliore la nostra Sabaudia. Nello specifico – ha aggiunto Fogli - per "Abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali il finanziamento totale è di euro 121.992, per il bando ‘Piattaforma digitale nazionale', hanno stanziato euro 20.344, per il progetto ‘Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", l'importo finanziato è di euro 155.234, per l'avviso ‘Pagopà comuni', il totale è di euro 56.562 e, infine, per il progetto ‘Piattaforma notifiche digitali", parliamo di euro 26.712. Ringrazio pubblicamente - conclude il consigliere delegato - gli uffici che si stanno impegnando insieme a noi per raggiungere gli obiettivi".