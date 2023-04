È in corso la protesta davanti la casa domotica di Sabaudia. Un presidio pacifico per chiedere che i servizi non vengano interrotti. Il Comune di Sabaudia ha chiesto la restituzione delle chiavi della struttura per scadenza del contratto ma i punti da chiarire sembrano essere ancora molti.

Interrogativi che probabilmente finiranno in consiglio comunale ma l'emergenza da risolvere ora è un'altra e cioè il corretto svolgimento dei progetti che sono in corso per le persone con disabilità