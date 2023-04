"L'erba alta regna incontrastata nei cortili e nei giardini delle scuole comunali di Latina. Basta fare un giro per rendersi conto della situazione di incuria generalizzata in cui versano le strutture, soprattutto nei borghi, con tutto ciò che ne consegue in termini di decoro e di sicurezza per gli alunni, i genitori, gli insegnanti e il personale scolastico. Questo scempio ha un nome e un cognome ben precisi ed è frutto di mancanza di interesse e assenza di pianificazione, non ascrivibili di certo al commissario prefettizio. È da anni che si ripetono gli stessi scenari ed è da anni che arriviamo in primavera con le scuole in queste condizioni, senza che alcuno se ne preoccupi e intervenga. E quando qualcuno prova a interessarsene, inevitabilmente resta vittima di un continuo scarica barile tra Comune e Istituto scolastico, con l'erba alta che continua a crescere fino a ricreare un'ambientazione amazzonica." Lo afferma l'ex consigliere comunale della Lega Vincenzo Valletta, chiedendo un intervento immediato per risolvere la situazione.



"È tempo di programmare in maniera seria la manutenzione ordinaria del verde pubblico, con interventi ciclici e affidamento del servizio nei tempi utili. È questione di decoro ma primariamente di rispetto nei confronti degli alunni e degli studenti, che hanno diritto a vivere ambienti curati, sicuri e ospitali.

La situazione di incuria in cui si trovano le scuole è anche testimonianza diretta del fallimento dei patti di collaborazione. Ci sono tante persone, liberi cittadini, desiderose di dare una mano e di prodigarsi per il territorio, ma spesso tale volontà resta inascoltata. È tempo di cambiare rotta, lo dobbiamo ai nostri figli e nipoti. A loro prima di tutto dobbiamo assicurare una scuola e una città, pulite, ordinate, sicure e accoglienti. Invito il commissario ad intervenire con somma urgenza ripristinando il decoro, la sicurezza e la vivibilità delle aree verdi dei plessi scolastici comunali".